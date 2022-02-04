去过滇藏线才知道 这才是一生必须要去的地方旅行滇藏线西藏_新浪时尚_新浪网

原标题：跟着松赞走了回滇藏线，这才是一生必须要去的地方 作者：MISS 之前，我一直认为西藏这个神秘的世界第三极，让无数旅人为之倾倒的圣洁之地，是一生必须要去一次的地方。今天，MISS的滇藏线已走过半。现在要我说，西藏只去一次是完全不够的。 自从松赞滇藏线在今年六月正式打通后，秘境高原西藏仿佛离我们更近，变得触手可及。无论先前去过与否的朋友，在走完之后，都对这条白玛多吉布局19年之久的线路，表示感慨万分，沿途的震撼与温暖是我听到最多的。 而我更好奇的，当然还是沿线的松赞酒店，以及会如何带我进入这个高原秘境。这个堪称是 “中国最好的本土精品酒店” 如同是高原旅行的招牌人物，口口相传的优秀口碑从未让人失望。当然这些让人蠢蠢欲动的故事，远不如踏上旅程来得更加直接。就在上周，MISS已经整装出发，从上海前往拉萨。非常硬核地由高海拔倒着开始了松赞的滇藏线之旅。 拉萨，是这次线路的第一站。经过六个小时的飞行，还未踏上平地，我就深刻感受到了这个平均海拔3700米的城市。为了抵抗大家最关心的高原反应，红景天是提前就开始吃了，但还是避免不了有点 “头重脚轻”，幸好一切都在可接受范围内。 一出机场，就被松…