一座旅游城市的文化传承 新春特辑西昌市旅游业自治州彝族西昌旅游_手机网易网

虎年至，合家欢。春节假期是一年又一年的中转站，每个人有不同的过节安排，陪伴家人、看贺岁片、出去走走，假期过后又以全新的姿态投入新一年的生活和工作当中。 对于我来说，过年或许并不缺乏平日里的烟火气，但借着假期去看看日月星辰、山水风光，逛逛那些平日匆匆中鲜有注意到的风景，是自我放松和补充能量的一种方式。 此次回家之后，家人提出了去四川省 西昌市 过年的计划。这座以 旅游业 闻名的城市，在携程发布的《2021年国庆假期出游总结报告》中跻身最热门红色 旅游 目的地TOP5，仅排在北京、延安、长沙、南京之后。 GDP“主力军”——旅游业 初到西昌市，气候适宜，在寒冷的冬季依旧太阳高照。因为西昌市的海拔较高，云层较薄，阳光投射性很好，所以冬季气候温暖，一般在10-20摄氏度左右。听当地人说，来这里不要看天气预报，下雨是一瞬间的事，阳光回照也是一瞬间的事。 西昌市邛海国家湿地公园 进入西昌市市区，除本地“川W”牌照汽车，“川A”“川B”等外地车辆也很多。出租车司机很热情地聊 西昌 的旅游业，“西昌这几年旅游业发展都很好，气候没得说，基建也越来越好”。 打开携程旅行APP查看酒店价格，平日内酒店价格大…