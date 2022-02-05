海通宏观假期数据大盘点：居民出行、旅游、票房呈现哪些趋势？ _ 东方财富网

· 概要 · 去年春节，出于疫情防控的需要，部分地区倡导就地过年。而今年春节前夕，尽管疫情零星散发，但是防控措施上强调“全链条精准防控”。与此同时，返乡政策也有所调整，国家卫健委强调“不得随意禁止外地群众返乡过年”，“不得随意扩大限制出行范围”。今年的返乡政策似乎有所放宽，那么春节假期，居民出行、消费呈现哪些趋势？本篇报告做了跟踪。 1 人口流动：强于去年，不及疫情前 春节前夕，新冠肺炎本土确诊病例在河南、北京等地区零星散发。尽管过去两年的春节都受到了疫情的困扰，但是与去年相比，今年的防控政策强调“切实做到全链条精准防控”。这对于返乡政策也产生了直接影响。1月29日，国家卫健委针对春节返乡进一步提出“五个不得”：“不得随意禁止外地群众返乡过年”，“不得随意扩大限制出行范围”，“不得将限制出行的范围由中、高风险地区扩大到所在地市及全省”。除此之外，还不得随意限制来自低风险地区的群众返乡以及随意延长集中隔离观察的时间。 不难发现，今年的春节返乡政策有所放宽。这使得春节期间的人口流动相比去年有所增加。早在1月15日，交运部预计2022年春运全国发送旅客11.8亿人次，较2021年同比增长35…