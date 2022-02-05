旅游｜假期过半，湖南452家文旅场所接待游客218.65万人次_TOM旅游

1月31日至2月3日，据湖南省文化和旅游厅公布的数据显示，湖南省内452家纳入监控的 文旅场所 在4天内累计接待游客218.65万人次，营业收入38732.54万元，九嶷山舜帝陵、益阳万达海洋城、崀山分列累计接待人数前三。 截至目前，湖南全省大部分地区笼罩在雨雪之下，天气十分湿冷。众多高山景区披上了银装，白雪、冰挂、雾凇 ，让游客身在南国也感受到北国“千里冰封，万里雪飘”的壮丽景象。在张家界武陵源景区和郴州莽山景区，不少游客“全副武装”，赏冰看雪，不亦乐乎；2月2日，张家界七星山景区举办了冬跑活动，30余名参赛者身着夏服在风雪中锻炼身体。 严寒的天气，也让温泉度假区成为宠儿，不少喜好休闲游的游客选择在温泉汤池中舒缓身心，宁乡灰汤国际温泉度假区接待游客已达4.34万人次，成为湖南省累计接待人数前十的文旅场所。永顺不二门温泉景区则推出了鱼疗、桑拿、餐饮等综合业态，让游客有更好的“泡汤”体验。 洪江古商城景区舞龙拜年 虎年春节，年味浓浓。怀化举办“雪峰山的年味 春节7天乐”，推出50余项新春文旅惠民活动，进行了吊龙、铁水龙、南狮等传统民俗表演；株洲方特欢乐世界摆出百米长桌宴，邀请游客共享年味…