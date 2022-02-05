旅游｜湖北武汉：黄鹤楼下戏韵悠长 经典汉剧唱醉游人_TOM旅游

《挡马》《贵妃醉酒》《三岔口》《天女散花》《盗仙草》《货郎背妻》，多台 经典汉剧 ，在 黄鹤楼 下轮番上演。2月1日至5日（正月初一至初五），武汉汉剧院的青年演员们在武汉黄鹤楼景区，开展多场惠民演出，与远道而来的游客及武汉市民一起“在武汉，过大年”。 黄鹤楼下戏韵悠长 从正月初一到初五，每天上午10时30分及13时，武汉汉剧院的演员们都会如约出现在黄鹤楼景区东门广场。经典武戏扣人心弦，精美唱腔让人沉醉，引来众多游客观看，不少游客都举着手机、相机跟拍。 “抬手，搭水袖，看那边……”现场，武汉汉剧院演员特别邀请游客试穿华丽戏服、上台学起婀娜身段，让观者在“赏戏”的过程中“入戏”，更加深入体会到汉剧艺术的魅力。不少围观的游客也跃跃欲试，表示想过过戏瘾。“没想到在这儿不仅能看名胜古迹，滚滚长江，还能体味原汁原味汉剧演出，真是太幸运了！”2月2日上午，游客李女士看完武汉汉剧院的演出后，连连称赞。 游客试穿华丽戏服学起婀娜身段 武汉汉剧院相关负责人表示，该院将继续推进文旅融合，丰富游客文化活动、提升旅游体验、提高武汉城市美誉度，“在黄鹤楼景区演出汉剧折子戏，让更多游客‘登名楼、赏汉剧’，感受传统文…