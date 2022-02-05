春节假期冰雪游持续升温 消费呈现本地化、小半径特征半径滑雪场滑雪旅游_手机网易网

北京商报讯（记者 关子辰 吴其芸）2月5日，北京商报记者从多家OTA获悉，春节假期，大众冰雪 旅游 持续升温。 携程数据显示，以"冬奥"为关键词的搜索热度增长200%。春节前三天的 滑雪 门票订单与去年相比增长33%。白天赏雪、玩雪，晚上住酒店、泡温泉，享受康养快乐新年，也成为春节假期最应景的文旅消费新潮流。数据显示，春节前三天滑雪酒店的订单量同比增长52%，酒店人均花费同比去年春节上涨13%。 与此同时，今年春节室内 滑雪场 同样火爆，春节期间通过携程预订室内滑雪场的订单量每日俱增，每十个滑雪用户，有两个会去室内滑雪。广州融创雪世界、成都融创雪世界、无锡融创雪世界、世界之窗-阿尔卑斯冰雪世界、绍兴乔波滑雪世界等春节人气火爆。 同样，飞猪数据显示，虎年春节冰雪旅游相关商品订单量同比去年春节增长超30%。同时，冰雪旅游消费呈现显著的本地化、小 半径 特征，3小时路程的"家门口"滑雪备受青睐。分地域看，北京市、广州市、吉林市、重庆市、哈尔滨市、成都市、湖州市、阿坝市、白山市、长春市成为冰雪旅游热门目的地城市前十。 此外，冰雪旅游也早已不是北方人的专属。飞猪数据显示，虎年春节冰雪旅游订单中，…