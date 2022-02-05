知道会变严，但没想到会这么快这么严洗钱存款外汇信用卡现金

0 分享至 用微信扫码二维码 分享至好友和朋友圈 3月1日起，个人存取现金5万元以上需要登记资金来源了。而且对其他金融交易也有登记资金来源的要求了。 怎么回事？ 原来2022年1月底，央行、银保监会和证监会三部门联合发布了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。从2022年3月1日起实行。 办法规定，个人到商业银行、农村信用社、村镇银行等金融机构办理5万元以上或者外币1万美元以上现金存取业务的，要 核实三件事，一是客户身份，二是资金来源，三是资金用途。 核实身份就是，你到银行办理5万元以上现金业务的，要提供身份证件核实，银行不得为身份不明的客户提供服务。 除了银行业务之外，证券公司、期货公司等从事基金销售业务的机构，为客户办理融资融券、资产管理、场外衍生品交易等业务时，要核实客户的信息，开展客户尽职调查。 其实这一点银行早就在开展了，去年我在办银行卡时，银行就要求核实身份和办卡目的，不是想办任何储蓄卡都可以办成功的。 核实资金来源的意思是， 个人办理现金汇款、购买金融产品、进行贵金属买卖、进行票据兑付、现钞兑换等一次性交易且交易金额单笔超过5万元以上的 ，要核实资…