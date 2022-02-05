为何KTV的服务员隔几分钟就往包房里看一眼？离职服务员揭内幕ktv包厢酒店酒水

0 分享至 用微信扫码二维码 分享至好友和朋友圈 随着生活水平的提高以及社会的进步，各种娱乐活动层出不穷，大家的生活方式也是五花八门。喜欢安静的人可以独自在家里刷刷抖音，看看直播，外向一点的朋友就会邀上三、五好友出去K歌或者蹦迪，不仅能够放松压力，还可以增加朋友彼此之间的友谊，可以说好处多多。 提起外面的KTV，不知道大家发现没有，为何KTV的服务员隔几分钟就往包房里看一眼呢？ 今天，KTV离职服务员小马来给大家揭秘其中的内幕。 这位小马在KTV工作了4年，由于老婆难产住院了，而且情况还很严重，所以没有办法，他需要辞职去照顾他老婆的日常起居。他说刚入职的时候， KTV老板就跟小马私下打招呼，要他每隔几分钟必须巡一次房，遇到特殊紧急情况必须第一时间向他汇报。 小马坦言，他在KTV工作的4年里，什么样的人都见过，什么事都经历过，都不是好伺候的主，客人来自于五湖四海，有小混混也有大老板，有公务员也有学生，所以说客人是五花八门，每个人的口味都不一样，在这里工作了4年压力山大，所以趁老婆这次住院，干脆就辞职，到时候再重新换一份工作。 他接着说，不管是KTV还是洗浴房，在这个包厢门这里，必须要有人…