澳5岁女童染疫离世｜新州推“周五消费代金券” 澳新网：监管机构提醒：做快速抗原检测前勿饮水进食 澳洲治疗用品管理局（TGA）在2日提醒说：该机构在声明中说：“在做家用快速抗原检测的唾液样本采集之前10—30分钟内， 请不要吃东西、喝饮料、抽烟、刷牙或嚼口香糖（关于具体建议时间，请参考各自检测产品说明），因为这可能会导致错误的检测结果。” 一些社交媒体用户表示，他们现在才知道这些的信息，并抱怨监管机构没有早点提醒公众。 7号台新闻：悉尼约百家快递加盟商罢工 周五（2月4日），Aramex快递公司的大约100名加盟商因不满薪酬标准，举行24小时罢工，悉尼地区数以千计的包裹派送可能会被延误。运输工人工会（TWU）说，这些快递员每送一个包裹平均只赚2.1澳元，他们认为这个薪酬标准“不公平得离谱”。这场劳资纠纷的核心是Aramex的特许经营模式。Aramex将其快递员描述为 是“独立的经营者”，该模式要求快递员使用自己的车辆进行递送并支付相关的费用。 每日电讯报：建材价格创20年最大涨幅 建房装修成本大增 澳洲统计局的最新数据显示，2020年12月至2021年12月，钢筋价格大幅上涨了43.1%…