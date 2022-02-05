[距离厦门并不远，这里也有最美的海，整个渔村都有烟火气_大海_城市生活_旅行] 欢迎大家来到我的旅行小世界，走遍千山万水，踏遍黄沙海洋，只为与你们分享这个世界的美好，如果你也喜欢旅行，那就跟随我的脚步和镜头一起出发吧！ 有一个地方，这里的海岛风光旖旎，而且还有密集的岛礁，尤其是这里也有最美的海，虽然距离厦门并不远，但是却很少有人知道，如果与厦门的热闹相比较而言的话，这里最多的还有惬意以及质朴，可以说整个渔村都有烟火气，这里就是连江。 看惯了城市生活的快节奏，到这里则是可以感受一下慢节奏的生活，在这里没有任何的慌张，只有温柔的海风，舒适的云朵，还有蔚蓝的天空。在这里能听到海水拍打海岸的声音，在这里还能静静地坐着发呆，听到海水的声音还会让自己觉得足够治愈，足够的温暖，让自己更是可以感受到浪漫的情怀。 展开全文 这里除了能看到大海，去感受一下大海的清新外，还会看到一个大大的风车，直接成为了这个渔村的一道风景线，如果是到了傍晚的话，太阳更是散发绚烂的色彩，风车直接跟随风转动，看上去还是美极了，哪怕是单纯看着，都好像是一幅画一般，不会被打扰，十分的安静。 当然想要看到这里最美的风景，想要在夏天来…