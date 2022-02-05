隈研吾设计酒店将开幕 还有这些大师酒店值得去旅行酒店设计_新浪时尚_新浪网

文章来源：行乐 原标题：大师之作 隈研吾设计酒店7选 今年年末去京都的各位有福了，由建筑大师隈研吾监修、源于西雅图的潮牌精品酒店Ace Hotel Kyoto即将开幕，以“时髦”著称，令人万分期待。不过，即便赶不上Ace Hotel，也可以入住隈研吾设计的其他酒店，感受一下大师级的匠心之作。 建筑大师隈研吾，大家应该并不陌生啦。从各种跨界的建筑或非建筑类作品，到接手2020东京奥运会主场馆设计，将现代创作手法与日本传统建筑立意及天然材料相结合，个人风格显著，被日本人称为“和之大家”。 还记得行乐君几年前对大师的采访吗？在他的建筑思想中，“土”为万物之源，而“水”和“木”则是使建筑物真正融入自然，以人为本的核心元素——行乐君也非常赞同。 ▴大师隈研吾接受行乐创始人袁静女士采访并合影 从即将登陆京都的Ace Hotel Kyoto说起，其实大师设计过不少酒店，行乐君挑选了几家位于日本的做了一个特辑，行乐er在去日本旅行时也可以考虑起来。 1、即将入驻京都的“最潮”酒店 Ace Hotel Kyoto 提起精品酒店Ace Hotel，简直就是潮、酷、时髦的代名词——复古风空间，设计上既追求艺…