去斯里兰卡还住安缦？这6家本土酒店更有特色旅行酒店斯里兰卡_新浪时尚_新浪网

文章来源：无二之旅 原标题：安缦？不好意思，我只知道这6家斯里兰卡特色酒店 对于安缦痴来说，任何一家Aman酒店都有它独到的魅力，都值得去体验。住遍所有的安缦度假村成为了他们最大的心愿。然而，在斯里兰卡，不少本土的精品酒店，都比安缦更有味道。它们有的复古，有的雅致；有的养生，有的野奢；它们有着浓浓的人文情怀；也有着人与自然的和谐之感……哪怕是安缦痴，到了斯里兰卡，都会为这些酒店所心动。 01 HeritanceKandalama Hotel 山中传奇 要说斯里兰卡的酒店，不能不提及杰弗里·巴瓦（Geoffrey Bawa）。巴瓦是斯里兰卡最多产和最具影响力的国宝级建筑师，他被誉为“斯里兰卡之光”，是2001年阿卡汗建筑奖终身成就大奖的获得者。 他的作品充满浓浓的热带现代主义风格，可以说，巴瓦的建筑，在斯里兰卡是一道不可错过的风景。 而坎达拉玛遗产酒店（Heritance Kandalama Hotel），无疑是最能代表巴瓦设计精髓的酒店之一。 它位于丹布勒地区，坐享著名的“文化三角”地区多个世界文化遗产资源，曾被美国国家地理杂志推荐为“世界最好的五十家酒店之一“。 HeritanceK…