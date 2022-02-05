西江镇：扎实推进“工业＋农业＋旅游”发展模式助力乡村振兴_深圳热线

连 州 新 视 界 搜索 党的十九大报告对新时代实施乡村振兴战略进行了详细阐述，提出了促进农村一二三产业融合发展的具体要求。近年来，西江镇扎实推进“工业+农业+旅游”发展模式，助推实现乡村振兴。 西江镇围绕“一镇一业、一村一品”定位，构建农产品大生产基地，加强农业标准化生产，2022年完成镇级农产品质量检测体系；结合环保整治工作，提出打造产业大道的设想，并寻找知名设计院对工业长廊进行了初步设计；通过对G323国道沿线工业企业的改造，以及对G323国道的绿化美化，打造一条从西江、黄坌交界到龙坪卡房的绿色工业长廊；打造高山片区绿色风光的休闲农业，特色打造高山生态旅游示范片；通过以示范片为平台、以连州市东篱种养实业有限公司为龙头，建设一条8公里的绿荫长廊、温氏奶牛基地、千年银杏公园、风力发电观光区、亲子田园游等节点景观，带动、辐射高山片区群众；推动建设九陂龙潭度假区-西江宝珠村的跨河大桥，连通一河两岸，打通“断头路”，形成“西江-九陂”连片旅游线路，全面助推乡村振兴发展。 西江镇还积极引进下游加工企业，延伸完善碳酸钙产业链，引导企业转型升级；继续推进矿产资源整合并向优势企业聚集，不断补齐本地…