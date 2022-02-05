[旅游｜“福到黄山 虎运来袭” 黄山旅游陪您云游黄山 欢乐过大年_TOM旅游] “盛世欢歌辞旧岁，寅虎奔腾报春来”。正月初二、初三，黄山旅游官方抖音号连续开启两场主题为“ 福到黄山虎运来袭 ”的春节直播活动。 初二晚间的直播从19时持续至21时。直播间里，主播小鱼和球球向广大网友介绍了徽州地区的相关年俗，并为大家送上了丰富的“黄山好礼”文创礼品和美好的虎年祝福。 直播过程中，还邀请到身着喜庆汉服的玉屏楼小姐姐，与大家一同分享“年在玉屏”的系列精彩活动，并向大家展示了玉屏楼宾馆的迎客松创意咖啡，以及徽州特色年味糕点。直播期间，网友们互动热烈，对黄山冬景和徽州年俗表现出很大兴趣，纷纷表示，希望到黄山过大年。 初三的直播在迎客松旁开始，从上午9时持续至11时。“天仙碧玉琼瑶，点点扬花，片片鹅毛。”直播过程中，黄山五绝之一的冬雪如约而至。放眼望去，五百里黄山披上了银色的盛装，漫山遍野的玉树琼花，晶莹剔透。直播间的网友们在两位主播的带领下，欣赏了绝美的黄山雪景。更有很多网友通过直播间，在迎客松前许下新年愿望——“新的一年，要如意吉祥，更要平安健康”“祝大家虎年大吉，虎年行大运”“我也要带爸妈去看…