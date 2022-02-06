春节假期收官！四川景区、酒店、滑雪场均是全国热门

四川在线记者 郭静雯 春节进入尾声，各地返乡旅客也踏上回程路。据去哪儿数据显示，此次春节期间铁路返程热门目的地中，成都位居第4，紧随广州、深圳、上海。成都东站成为返程最繁忙的火车站，广州至成都、上海至成都也成为返程热门航线。此外，在景区、酒店、滑雪场等全国热门榜单中，四川均榜上有名，成为全国文旅市场最“火”的地方之一。 春节返程最繁忙火车站 春节热门航线 四川两座滑雪场、两大景区登上全国热门 当冰雪热情与红火中国年交织，“共享冰雪年味”成为今年春节最火热的出游方式。从去哪儿大数据搜索关键词看，滑雪首次进入平台三大“搜索热词”，平台国内各大雪场总销量较去年翻番。其中，春节热度上升最大滑雪场TOP10中，四川占据两席，分别是太子岭滑雪场和理县鹧鸪山自然公园滑雪场，均来自阿坝州。 除了冰雪游外，温泉和户外自然景区成为最受欢迎的去处。从春节景区票量来看，户外自然景点占据了热门景点的大半壁江山。其中，以冰雪资源闻名的峨眉山、瓦屋山成为热门景点，连续多日达到景区最大客流接待上限。 此外，主题乐园依旧是春节家庭“遛娃”的好去处。其中，四川绵阳方特东方神话票量较去年春节上涨五成以上。 春节热度上升最大…