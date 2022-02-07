三亮点凸显 春节消费“虎虎生威”消费券年货旅游年夜饭餐饮

0 分享至 用微信扫码二维码 分享至好友和朋友圈 春节消费市场“虎虎生威”。网联清算平台数据显示，春节假期前五天，网联平台共处理跨机构网络支付交易62.36亿笔，金额4.2万亿元，同比增长5.30%和11.58%。专家表示，冰雪经济风生水起、线上年货消费崭露头角、消费券消费方兴未艾成为今年春节消费三个亮点，消费市场潜力得到进一步释放。 冰雪消费热情高涨 冰雪消费无疑是今年春节消费市场的最大看点。虎年春节遇上北京冬奥会，点燃了各地冰雪运动的热情，带动了冬奥纪念品、冰雪运动装备、住宿旅游、休闲运动等领域的消费热潮。 携程2月6日发布《2022年春节旅游总结报告》显示，截至2月5日，春节期间滑雪主题酒店预订量同比增长54%，冰雪、滑雪景区门票订单同比增长近40%。重点电商平台销售数据显示，春节期间，无论是面向大众的冰车、冰犁、滑雪车、滑雪板、滑雪圈，还是较为专业的冰刀鞋、滑雪服、滑雪头盔、手套、防摔垫，整体销量同比均增长两倍以上。 在北京冬奥会带动下，冰雪旅游持续强劲增长。飞猪数据显示，今年春节冰雪旅游预订量同比增长超480%。 山西证券发布的报告认为，冰雪旅游是冰雪产业重要组成部分，目前我…