开辟冰雪旅游新境界度假旅游产业冰雪运动旅游_手机网易网

开辟冰雪旅游新境界 2022-02-07 06:11:24 经济日报 北京冬奥会申办成功以来，我们见证了冰雪 旅游 的全面升级。冰雪旅游的快速发展，跃动着经济社会发展的脉搏，讲述着千家万户的美好生活故事，向世界描绘着中国的美丽风景。 北京冬奥会激发了群众冰雪旅游的消费需求，“三亿人上冰雪”从愿景变为现实。数字就是最好的证明，尽管受到新冠肺炎疫情影响，但在北京冬奥会、冰雪出境旅游回流、旅游消费升级以及冰雪设施全国布局等供需两方面刺激下，全国冰雪休闲旅游人数从2016年至2017年冰雪季的1.7亿人次，增加到2020年至2021年冰雪季的2.54亿人次，预计2021年至2022年冰雪季，我国冰雪休闲旅游人数将达3.05亿人次。 冰雪旅游市场出现结构性调整，“小区域、低消费、高频次、旅游本地生活化、服务自助化、冰雪观光和滑雪休闲 度假 并重”成为市场结构调整的重要特征和趋势。 产业兴、投资旺、格局新，成为我国冰雪旅游供给新特征——冰雪 旅游产业 链条式发展，市场扩容带动产业兴旺，冰雪企业从中国走向全球。冰雪旅游投资火热但更为理性，正在从单纯规模扩张向提质扩容的内涵式发展转变。 国际奥委会主席…