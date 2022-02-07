疫情新常态下文旅企业的突围运营文旅旅行业旅游_手机网易网

2021年，反复的疫情时刻影响着 文旅 企业的发展。国内整体 旅游 情况与2020年相比，仍未见有太大起色。各地的景区景点也因疫情之故，未能在重要节假日里完全正常营业，收入受损。而游客在疫情下，对消费支出持谨慎态度，人均旅游消费支出与疫情前相比仍有一定差距。 当然，行业不会因危机的存在而停滞不前。2021年，“周边游”“短途游”“室内娱乐”等成了文旅行业新的关键词。游客新的出游选择奠定了旅企新的发展基调，年内一二线城市新增多个文旅项目以吸引周边城市圈客流。文旅项目也跳出传统的模式，以更富有体验感和游玩性的方式呈现。 技术的进步与发展也为文旅业带来了更广阔的想象空间。数字化技术逐渐被运用到文旅产品当中，宋城演艺、曲江文旅等企业创设性地将VR、AI等技术融入到文旅产品当中。互联网技术的应用同时也使得景区 运营 管理更加高效。数字文旅、智慧文旅势在必行。 适逢冬奥会在即，冰雪旅游为行业创造了一个新的消费热点。涉及到冰雪旅游业务的企业如融创，与多个雪场签下合作协议，以轻资产模式输出雪场运营管理经验。随着冰雪旅游热度日益高涨，文旅企业或可抓住这一机会，创造更高的营收。 回归到文旅企业的财务表现，…