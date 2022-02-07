市场 四川乐山：春节假期防疫、旅游“双胜利”_TOM旅游

记者从乐山市文化广播电视和旅游局获悉，2022年春节假期，乐山全市开放的33家A级景区累计接待游客84.08万人次、实现门票收入2945.79万元，较2021年分别增长34.66％、51.73％。无重大投诉、负面舆情和疫情传播发生，顺利实现防疫、旅游“ 双胜利 ”和新年“ 开门红 ”。 春节期间，乐山市针对群众对“年味”的独特需求，为来乐游客精心准备一系列尽显“年味”的文化“大餐”，在嘉定坊、上中顺特色街区推出汉唐花灯集市、“共享嘉州好时光”街头路演等新春活动，罗城古镇、苏稽古镇、乐山大佛等地开展狮舞、龙灯、武术表演等丰富多彩的民俗拜年展演，全方位展示了乐山厚重的“年”文化和独具特色的人间烟火。 开展敦煌壁画里的峨眉山石窟艺术展、视频直播家乡年非遗美食展播、百姓网络春晚等系列活动，营造浓厚节日氛围。寺庙祈福、非遗体验、民俗拜年等民俗旅游深受群众喜爱，报国寺、万年寺等重点寺庙烧香祈福民众络绎不绝。假日期间，乐山大佛景区接待游客12.11万人次、实现门票收入779.52万元，同比分别增长38.34％、39.37％。 同时，根据“冬奥会”主题，因地制宜推出冰雪旅游系列主题活动，峨眉山滑雪场以…