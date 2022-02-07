携程：国内旅游“一冷一热”两头俏 春节亲子门票订单占比近4成 _ 东方财富网

2月6日， 携程 发布《2022年春节旅游总结报告》显示，虎年春节适逢北京冬奥会的成功举办，白天溜冰、滑雪，晚上住酒店泡温泉，成为今年春节旅游消费的一大热门。而海南与东北则成为春节期间“一冷一热”最受热捧目的地。与此同时，春节假期也为亲子家庭提供了一年之中最惬意的“遛娃时光”。 随着国内各地疫情防控措施精准落实， 携程 数据显示，2022年春节假期，用户乘飞机出行同比去年显著提升，预订机票用户中25岁-34岁的旅客占比超过3成，同时，今年春节带娃出行更普遍，10、20后占比提升显著。 哪里人订票最积极？ 携程 平台数据显示，北京、上海、深圳、成都、杭州、广州、长沙、重庆、南京、武汉成为春节预订飞行最多的十大城市。从机票返程数据看，2月4日-2月8日，热门出发地城市TOP10为三亚、北京、海口、上海、成都、重庆、广州、沈阳、哈尔滨、长春。海南与东北成为春节期间“一冷一热”最受热捧目的地。 从机票预订的用户画像来看，春节期间，以海南为目的地的机票预订量同比增长超四成，其中，女性占比53%，男性占比47%。凭借独特的气候优势，以及丰富的康养旅游资源，海南备受25岁至44岁，以及55岁至79岁…