旅游 高品质海派风有年味，2022春节假期上海实现旅游收入逾177亿元_TOM旅游

据上海旅游大数据监测，2022年春节假期，上海共接待游客1098.36万人次，实现旅游收入177.21亿元。 “高品质、海派风、有年味”。2022年春节假期，上海以“街道＋非遗”“古镇＋非遗”“商圈＋非遗”“景区＋非遗”等为主要场景，策划推出 新春文旅活动 近500项。其中，金山枫泾、宝山罗店、嘉定南翔、州桥老街水乡古镇等通过展现非遗特色项目的彩灯氛围场景和非遗剪纸、古镇光影影像艺术、非遗老字号及非遗美食等新春民俗，营造“古镇过大年”氛围；豫园商城推出“上海老味道，非遗新体验”新春灯彩非遗文化主题演绎，联动老字号、非遗匠人和非遗项目，推出新春非遗线路，开设非遗手作亲子体验课堂；闵行莘庄则围绕虎年新春策划非遗灯会和猜灯谜、品 非遗美食 等活动。 此外，上海世博文化公园的“初上·灯华”申园宫灯展、上海欢乐谷的新春国潮节、上海大世界的“阿拉过年”大世界新春游园会和非遗传习主题活动、上海市群众艺术馆举办的以“赏年画过大年”为主题的新年画上海联展活动，以及“新时代 新生活 新风尚”迎春金山农民画系列活动、影视奇妙之旅之“梦回老上海·寻味中国年”“虎虎生威”——传统印刷技艺新春活动、“迎春接福”—…