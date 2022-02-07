旅游 瑞雪迎新年 景区开门红_TOM旅游

2月6日， 安徽黄山风景区 接待7482人，春节假期共接待51495人，实现了旅游接待“ 开门红 ”。这一亮眼成绩，来自于景区的不懈努力。 自1月28日以来，黄山景区共出现两次明显降雪。雪后黄山银装素裹，风景绝美，皑皑白雪、绚丽日出与奇松、怪石交相映衬，吸引了众多游客前来 赏雪观景 。 游客赏雪 段雪峰 摄 大雪冰冻天气带来美景，也带来交通困难等不便。黄山风景区迅速应对，广大干部员工坚守岗位，积极铲雪除冰，维护安全秩序。景区交通、公路部门及时抛洒环保型融雪剂，利用扫雪设备夜间作业，及时清理道路积雪。景区交警24小时在岗，指挥疏导交通，帮助游客车辆脱困，引导车辆有序通行。景区150多名环卫工，凌晨四点开始清扫游步道积雪。管委会园林局组建古树名木保护应急小分队，对迎客松、黑虎松实行全天侯值守，加大巡护监测频率，适时开展应急保护作业。 春节期间，黄山风景区旅游公路、索道和游步道保持畅通， 景区旅游 接待正常，没有发生古树名木损伤、游客滞留等安全事故。 迎客松志愿者铲除游步道积雪 段雪峰 摄 景区各单位弘扬春节文化，贴春联、挂灯笼、插彩旗，营造了喜庆祥和的浓厚节日氛围。写春联、包饺子、看春晚，…