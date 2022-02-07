旅游 “一房难求”，“包个小院儿过大年”成为时尚_TOM旅游

数据显示，2022年春节假期，省内游、跨省游比例分别为78.3％、21.7％。近程自驾游、亲子游、主题公园游、冰雪游等 短途休闲活动 增量明显，在本地找“年味儿”成为越来越多人的过年选择。预约向导、周边精致露营、租车自驾本地游、精致旅拍等近程休闲活动提质升级，品质化、个性化产品更加契合春节出游需求。“民宿即目的地”“泡民宿汤池”成为假期家庭游、亲子游重要方式。 独栋民宿 受欢迎，“包个小院儿过大年”成为时尚，呈现“一房难求”态势。 北京瓦厂酒店（高婷拍摄） 2022年春节期间（初一至初五），旅悦集团旗下全球领军民宿品牌花筑预订火热，210家门店实现满房；高品质民宿大受欢迎，位于海南三亚的花筑·三亚铂亚美墅连续5日满房，整体RevPAR（单间可售客房收入）高达21175元。 随着年轻一代成为消费主力，高品质民宿占比持续提升。春节期间选择 花筑民宿 的消费者中，有超过40％比例入住500元以上价格区间客房。 与2021年相比，2022年春节期间花筑民宿出租率提升5％；ADR超过600元，对比2021年有大幅提升，基本恢复2019年同期水平；RevPAR（平均客房收益）同比提升超过50％。在…