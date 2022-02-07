携程：滑雪过年方式打开 春节假期滑雪度假酒店同比增长52%_中国网

虎年春节，成千上万国人都在奔赴滑雪场，今春滑雪市场热起来了。 一站式旅游平台携程数据显示，2月4日，以“冬奥”为关键词的搜索热度增长200%。 春节前三天的滑雪门票订单与去年相比增长33%。 此外，白天赏雪、玩雪，晚上住酒店、泡温泉，享受康养快乐新年，也成为春节假期最应景的文旅消费新潮流。携程数据显示，春节前三天滑雪酒店的订单量同比增长52%，酒店人均花费同比去年春节上涨13%。正在举行的携程新春嗨玩节也戳中了这股滑雪热潮，相关滑雪品类产品表现不俗。一站式滑雪游也吸引了许多用户的目光，其中尤以华北、东北地区用户最为热衷，截至2月3日，来自长白山万达喜来登度假酒店、北京世园璞燊酒店的滑雪相关产品核销率均超85%。 随着冬奥会的到来，国内也掀起了一股滑雪热。“组团滑雪”“雪地打卡”等内容频繁出现在朋友圈和各大攻略型APP中，滑雪相关产业也逐渐升温。今冬携程社区上以滑雪为话题的笔记数量，相比去年同比增长75%，#滑雪初体验#、#滑雪好去处#、#人生第一次滑雪#等话题访问热度最高。 与此同时，携程社区、小红书等攻略游记搜索平台的高质量滑雪内容，也促进了滑雪运动的破圈，吸引了一众“雪圈妹子”前往…