第四轮“冬游西藏”优惠延续至3月9日 政策涉及的A级景区门票全免

冬天，是在西藏旅游性价比最高的季节，大家可以享受最优惠的价格，看最美的景。近日，记者从西藏自治区旅游发展厅了解到，第四轮“冬游西藏·共享地球第三极”市场促进活动第二阶段延续优惠政策已发布，这标志着“西藏人乘复兴号冬游西藏”的时代正式开启。 为进一步刺激当前旅游消费，加大对旅游企业纾困解难力度，旅游景区、宾馆（饭店）等优惠政策按照第四轮“冬游西藏·共享地球第三极”市场促进活动第二阶段的要求执行，其中有不少值得关注的亮点。 据了解，第四轮“冬游西藏·共享地球第三极”市场促进活动第二阶段优惠政策涉及到的A级景区门票全免，优惠延续至2022年3月9日。 重点延续的奖励办法如下 区内旅行社 接待游客达到300人以上（含300人），且达到800元/人最低接待标准的区内旅行社，奖励相应金额。 对组织乘坐复兴号的西藏游客总人数排名前十名（接待游客达到200人以上）的旅行社予以每家旅行社8万元奖励，奖励资金从第四轮第二阶段旅游宣传促销预算中予以解决。 星级酒店 接待游客实际客房数前10名的四星级以上酒店（含四星级及国际品牌、精品酒店），奖励相应金额。