11.8亿春节出行背后，2022旅游业8个新趋势周边游度假旅游业出行旅游_手机网易网

图片来源@视觉中国 文丨空间秘探（ID：MESPACE007），作者丨郑豫舟 在多省市疫情突发影响下，2022年的春节假期较之“史上最冷清春运”的2021年更冷一些。根据交通部门综合预测，2022年春运全国发送旅客11.8亿人次，而这一预测数据在2021年，则是17亿人次左右。 在疫情影响的第三年，不少旅行者已习惯了本地游、 周边游 等 出行 方式，但一些新的旅行趋势，同样值得关注。 趋势一：冰雪 旅游 将打破地域、季节隔阂 北京冬奥会的开幕，无疑让冰雪旅游从小众走向大众，更从北方延伸至南方。携程数据显示，今年春节前三天的滑雪门票订单与去年相比增长33%，滑雪酒店的订单量同比增长52%。2月4日，以“冬奥”为关键词的搜索热度增长200%。 与此同时，冰雪旅游也不再是北方人的专属，因为稀有而对冰雪有天然好感的南方人，更易被打动。飞猪数据显示，虎年春节冰雪旅游订单中，客源地前十城市依次为：北京市、上海市、广州市、重庆市、成都市、杭州市、深圳市、武汉市、济南市和大连市。其中，南方城市占据七席。 景尚旅业集团营销事业部总经理李扬表示，今年春节初四至初六天气晴好，安吉云上草原滑雪场的门票预订量已…