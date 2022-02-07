此次合作旨在开发各种组件的创新应用

圣保罗2022年2月7日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 增强性能，提升速度。这一目标引领了电动移动出行行业先驱及电动摩托车创新者Lightning Motorcycles与全球领先的铌产品和技术供应商巴西公司CBMM的合作。

今年1月份与这家硅谷公司签署的合作协议旨在利用铌在移动出行领域的应用，创建一种电动两轮车来打破当前的商业摩托车地面速度记录（LSR）。该计划旨在对车辆各个组件的金属部分进行创新和测试，以提高车辆性能，最终突破每小时250英里（约每小时403公里）的速度关口。

CBMM市场开发经理Mariana Perez de Oliveira表示，与Lightning Motorcycles的合作具有独特的战略意义，这将成为一种在高性能车辆中试验和测试铌技术的平台。“我们的构想是在实践中展示铌应用的各项优势，添加这种金属可以为此类项目带来诸多益处，旨在降低车身重量和提高能源效率，以及直接提升车辆安全。”Mariana补充表示，该协议属长期协议，因为此原型将作为一项概念引领未来项目发展。

Lightning Motorcycles首席执行官兼创始人Richard Hatfield表示：“轻重量和高效率对于高性能摩托车至关重要，我们运用铌的一些应用来实现这些目标。”他对这种伙伴关系满怀信心，并表示： “我们很高兴能够与CBMM合作来进一步创新铌技术，这些技术不仅可以针对高性能电动摩托车，而且对于所有类型的车辆来说都能转化为实实在在的益处。”

电动移动出行

铌助力实现真切的移动出行革命。例如，在钢铁行业，运用铌已经实现了高强度钢铁制造。铌可以帮助开发更具韧性的组件，在提高车辆安全性方面发挥关键作用。

此外，这种金属还可以改善制动系统，例如减少磨损、提高耐久性和提升效率；与传统锂离子电池中使用的技术相比，该金属用于汽车电池阴极和阳极，可以带来超快充电和更高电池能量密度等独特性质。

两家公司聚焦铌技术以突破摩托车地面速度记录 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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