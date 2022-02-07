上海2022年2月7日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，旭辉瓴寓旗下首个大型租赁社区 — 上海浦江华侨城柚米社区荣获闵行区人才工作领导小组办公室及闵行区住房保障和房屋管理局颁发的区级人才公寓称号。无独有偶，不久前社区刚被上海市团委考核认定为上海市青年中心。开业一年时间，上海浦江华侨城柚米社区是凭借什么数夺权威机构称号，获得市场认可的？

多样空间，承载青年人的美好日常

生活环境是决定生活质量的重要因素。上海浦江华侨城柚米社区地处闵行区浦江镇核心区位，毗邻地铁8号线，半小时通达人民广场、陆家嘴等商业办公集群。社区可辐射20余个产业园区，租房客群多为周边及地铁8号线导入的青年白领，具有高收入、重品质等特点。在深入研究该人群生活需求，并结合2.0产品优化落地，旭辉瓴寓为在闵行工作生活的青年人量身打造了一个理想之家。

在上海浦江华侨城柚米社区，随处可见区别于传统公寓的设计。高达35%绿化和恰到好处的楼栋间距，极大提升了社区生活的舒适感；超大地下停车库和充足车位，为驾车出行提供了便利条件。18-23平的主力户型，将住家和办公完美结合，充分触达青年人个性化、自由性（设计师、博主等）的租赁痛点。社区95%的房型都配有阳台，让住户可以尽情沐浴自然阳光。

此外，为满足青年人的闲暇生活，上海浦江华侨城柚米社区打造了近700㎡的公共空间。围绕“吃好饭”、“跑好步”、“读好书”的设计理念，公区涵盖了共享厨房、阅读角、咖啡吧、健身房、多功能影音厅及办公区等。主入口沿街两侧还配有丰富的社区商业，覆盖日常生活所需，为奔波于都市的青年人提供一个身心放松的栖息之处。

社区共建，重构青年人的情感链接

如何让租住生活更富生命力、更具吸引力，也是租赁社区建设过程中的重要考量。社区共建，是人们在社区中找到共同价值，建立公共规则并能严格遵守规则的过程。在上海浦江华侨城柚米社区，社区共建让更多青年人在情感上获得互动链接。

依托社区环境优势，上海浦江华侨城柚米社区积极开展社区文化建设，通过与闵行区团委的紧密联动，为住户打造符合青年人特色的学习与交流平台 — 柚米青年中心。并以丰富的活动形式，包括青年联谊、社区运动会、瑜伽课堂、手作创意等，吸引了众多青少年聚集于此。目前，柚米青年中心已培育和孵化了“锦绣凡香”青闵君工作坊，致力于为在租青年人提供更多职业辅导，提升职业技能和素养，也为社区青年链接更多社区周边的工作资源。

社区共建还离不开共同价值观的构筑，在上海浦江华侨城柚米社区，旭辉瓴寓开创了租赁社区特有的社区文化。以租户自治委员会为中心，鼓动社区青年人投身社区自治，并自发制定租户共同遵守的行为准则；以社团联盟为入口，落实社区青年人的兴趣爱好，让租户在社区内找到同好，共同成长。

青春是人生中最美好的季节，青年人也肩负着城市发展的重任。旭辉瓴寓以高标准的社区管理，始终坚持为青年人提供承载美好生活的居住场景。此次，上海浦江华侨城柚米社区获市青年中心及闵行区人才公寓双殊荣，是对旭辉瓴寓社区项目运营能力的肯定。

被纳入人才公寓后，上海浦江华侨城柚米社区将为更多在城市奋斗的青年人提供更优惠的品质租住生活。旭辉瓴寓也将持续践行“让更多人租得起，住得好”的品牌使命，传递美好租住生活的理念、提升品质社区服务的维度，在核心城市建造更多温暖、有爱的租赁社区。

旭辉瓴寓租赁社区项目获区人才公寓和市青年中心称号 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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