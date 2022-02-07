北京2022年2月7日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 在霍尼韦尔（纳斯达克交易所代码：HON）与北京飞机维修工程有限公司（Ameco）的合作下，Ameco成功为中国国际航空公司空客A321飞机完成霍尼韦尔MCS-8420 JetWave型号卫星通信系统改装，并取得中国民用航空局颁发的补充型号合格证（STC）。这是首个由中国MRO企业完成的具备自主知识产权的客舱Ka卫星通信系统改装项目，该项目的成功取证将进一步推动国内机上互联服务的发展，助力航司提升运营效率并改善乘客飞行体验。

“我们很高兴能全程参与支持本次机载卫星通信系统改装项目并最终成功取证。这是自霍尼韦尔将 JetWave 卫星通信系统引入中国航空市场以来令人难忘的时刻和重要里程碑。”霍尼韦尔中国及航空航天亚太区总裁林世伟（Steven Lien）表示：“霍尼韦尔JetWave卫星通信系统已于近日获准接入中国卫通Ka高通量卫星网，未来我们期待和更多行业伙伴继续推进机上互联服务的发展，打造空中互联网生态圈，携手共创中国航空业数字未来。”

“我们非常高兴和霍尼韦尔就客舱互联项目展开进一步合作。作为首个具备自主知识产权的改装项目，它的顺利实施为今后机队规模化改装奠定了坚实的技术基础。”中国国际航空股份有限公司总工程师、Ameco董事长倪继良说：“过去几年我们一直积极响应中国民航局的号召，把推动航空器客舱无线网络服务作为‘我为群众办实事 ’的重点项目来推进。未来我们期待继续携手合作伙伴共同推动空中互联的发展，助力航司推动产品转型，丰富乘客出行体验。”



霍尼韦尔JetWave卫星通信系统国航A321改装项目成功取证

霍尼韦尔MCS-8420型号JetWave卫星通信系统设计用于连接中国的Ka波段卫星网络，可部署于中国航司机队的互联解决方案中。安装该系统后，机队能够接入高速互联网，不仅能使乘客在万米高空也可以体验高速Wi-Fi，还能帮助机组人员更好地管理飞机，降低机队燃油成本并避免飞机延误。

霍尼韦尔MCS-8420型号JetWave卫星通信系统于2021年11月获准接入中国卫通Ka高通量卫星网。同年8月，霍尼韦尔和汉莎技术合作为空客A320机型搭载该型号卫星通信系统改装项目取得中国民用航空局颁发的补充型号认可（VSTC）。该型号卫星通信系统原型机于2018年首次推出并亮相首届中国国际进口博览会，并于2019年搭载在霍尼韦尔的波音757互联飞机上在中国进行了飞行和地面测试，显示结果良好。请点击霍尼韦尔JetWave卫星通信系统了解更多详情。



霍尼韦尔JetWave卫星通信系统

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