超2.5亿人次春节出游：00后冰雪游预订同比大增80%，爱好者花2万元泡在雪场滑雪滑雪场旅游

本文来源：时代周报 作者：李馨婷 刘莫凝 正月初七，虎年春节长假结束。 2月6日，文化和旅游部发布测算数据显示，2022年春节假期7天，全国国内旅游出游2.51亿人次，同比减少2%，按可比口径恢复至2019年春节假日同期的73.9%。 春节旅游潮，冰雪游是绝对C位。 2022年以来，滑雪爱好者周泽（化名）打卡了新疆阿勒泰将军山滑雪场、富蕴可可托海滑雪场、乌鲁木齐丝绸之路滑雪场、吉林北大壶滑雪场，在四个雪场停留了一个月。算上场地、装备、住宿等费用，周泽在滑雪上的花费，超过两万元。 与周泽一样选择冰雪游的人不在少数。携程数据显示，东北地区冰雪旅游市场持续升温。春节期间，以东北三省为目的地的机票预订同比增长超5成。 不过，根据各大旅游平台数据，本地化、小半径正成为冰雪旅游的显著消费特征。事实上，整个春节期间的旅游市场，“家门口”的短程本地游均为主流出行方式。 （图源：视觉中国） 冰雪游全面爆发 滑雪场开启限流模式，需提前预约；以往坐不满的缆车和电梯都需要排队；存衣柜数量不足，只能几个人合用；滑雪场餐厅、停车场一位难求……在周泽眼中，今年的滑雪场格外热闹，“我走过的四个雪场，人数都比往年多了…