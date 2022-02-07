[冬奥带旺冰雪旅游，虎年春节流行“家门口”滑雪界面新闻 · 旅行] 记者 | 底伊乐 编辑 | 汤威 虎年春节，大家都是怎么度过的？ 2月6日，阿里巴巴发布了《虎年春节消费趋势报告》。报告显示，今年的春节遇上了北京冬奥会，带旺了冰雪运动、冰雪旅游和冰雪消费，促进了冰雪产业的发展。飞猪公布的数据也显示，随着北京冬奥会的开幕，大众冰雪旅游持续升温，虎年春节冰雪旅游相关商品订单量同比去年春节增长超30%。无论是南方还是北方，丰富多样的冰雪活动成为了这个春节的消费热选。 其中，人们的冰雪旅游消费呈现显著的本地化、小半径特征，3小时路程的“家门口”滑雪备受青睐。从地域上看，北京、广州、吉林、重庆、哈尔滨、成都、湖州、阿坝、白山、长春成为冰雪旅游热门目的地城市Top10。吉林长白山、黑龙江亚布力、湖州安吉等滑雪胜地的订单量增长较快，广州、重庆、成都等地的室内滑雪场、雪世界也成为冰雪运动爱好者的好去处。 同时，冰雪旅游也早已不是北方人的专属。数据显示，虎年春节冰雪旅游订单中，客源地前十的城市中南方城市占据七席，分别为上海、广州、重庆、成都、杭州、深圳和武汉。广州融创雪世界、安吉江南天池滑雪场、杭州大…