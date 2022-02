纽约市十大酒店推荐 豪华五星级酒店大揭秘旅行纽约酒店_新浪时尚_新浪网

文章来源: PremiumTraveler 原标题:纽约市十大豪华酒店推荐!豪华五星级酒店大揭秘! 作者:PT 纽约,也就是我们所熟知的“大苹果”,是世界上最受欢迎的文化目的地之一,作为纽约的中心,曼哈顿正是这里的商业和金融中心。在纽约,除了参观各种各样经典景点,如百老汇、时代广场、帝国大厦和自由女神像等等,一些豪华五星级酒店也非常值得你的青睐。下面是纽约最豪华的十大五星级酒店。 纽约四季酒店 Four Seasons Hotel New York 纽约四季酒店(Four Seasons Hotel New York)是纽约最豪华的五星级酒店之一。高耸的大堂、大理石雕琢的地板以及立柱以及超过300间装饰精美的豪华客房和套房,无一不是你选择这里的理由。尽管这里的装饰非常豪华,但是你还是可以从骨子里看到一些低调与含蓄,优雅的气氛弥漫在整个酒店里。 作为一个非常具有私密性的酒店,386间客房和套房让你可以尽情观赏到下城区美丽的风景,如果你住在更高层,则可以看到中央公园和哈德逊河的风景,你住的越高,视野就越远。 尽管房间的单价可能略高,但是一定会让你感受到物有所值的快乐。而如果你是一个美食爱好…