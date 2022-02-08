原标题：冬奥会带动冰雪旅游升温，旅游、酒店板块再度活跃，九华旅游、曲江文旅等涨停 旅游、酒店餐饮板块8日盘中拉升走高，截至收盘，旅游板块方面，九华旅游、曲江文旅涨停，张家界涨逾7%，桂林旅游、西藏旅游、三特索道等涨幅6%，长白山、峨眉山A、西安旅游、宋城演艺、天目湖、黄山旅游、云南旅游等涨幅超5%；酒店餐饮板块方面，岭南控股涨停，锦江酒店、首旅酒店涨幅超5%。 文化和旅游部发布测算数据显示，2022年春节假期7天，全国国内旅游出游2.51亿人次，同比减少2%，按可比口径恢复至2019年春节假日同期的73.9%。2022年春节假期实现国内旅游收入2891.98亿元，同比减少3.9%，恢复至2019年春节假日同期的56.3%。 值得注意的是，“冬奥效应”带动下，冰雪旅游热度高涨。同程旅行大数据显示，春节期间，全国冰雪类型景区订单量较去年春节同期上涨68%。去哪儿数据显示，平台雪场售票数量较去年春节假期整体翻番。飞猪数据显示，春节冰雪旅游相关商品订单量同比去年春节增长超30%。马蜂窝大数据显示，冰雪资源丰富的城市热度较高，“双奥之城”北京稳居各城市榜首，北京地区“冰雪”“滑雪”等搜索热度平均…