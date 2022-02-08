收评：沪指探底回升涨0.67% 旅游、煤炭板块大涨蓝筹沪指普涨涨停创业板_手机网易网

收评：沪指探底回升涨0.67% 旅游、煤炭板块大涨 2022-02-08 15:04:28 网易财经 网易财经2月8日讯 早盘三大指数再度下跌， 沪指 一度跌逾1%失守3400点；深成指、 创业板 指大幅下探，深成指跌近3%，创业板指跌逾4%失守2800点，自2021年11月29日高点以来，累计跌幅超20%，进入技术性熊市区间。光伏、芯片等赛道股全线下挫，锂电池板块中，龙头宁德时代跌近9%。CRO板块走低，药明康德封死跌停。旅游股逆市拉升，九华旅游等近10股 涨停 ；煤炭股整体强势，安源煤业封板。半导体芯片股走弱，国科微跌超10%。港口航运、餐饮、建筑装饰、钢铁等板块走强。白酒、军工、医药医疗等板块走弱。午后指数下探回升，沪指翻红涨逾0.6%，创业板指跌幅收窄至2.5%以内，深成指跌幅收窄至1%以内。油气股异动拉升，贝肯能源直线封板；风电板块回暖，大金重工冲击涨停；基建股持续走强，重庆建工等超10股涨停。有色板块拉升走高，神火股份封涨停。券商、保险、创投、影视传媒、教育等板块拉升。整体看，午后市场不断回暖，两市个股呈现 普涨 态势，两市超3600股飘红，近百股涨停。 截至收盘，沪指涨0…