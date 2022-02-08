将摄像头与电子设备完全集成到车内后视镜的系统性解决方案

单个摄像头即可监测驾驶员和车内乘员

2024年开始与德国汽车制造商合作进行生产

加拿大安大略省奥罗拉市2022年2月8日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 随着高级驾驶辅助系统（ADAS）在全球的快速发展，驾驶员监测技术迅速成为汽车的一项重要特性与安全功能。鉴于本公司产品安全性能远超欧盟新车安全评鉴协会（Euro NCAP）与欧盟一般安全法规（GSR）的要求，麦格纳已与一家德国汽车制造商签下了一笔全球量产的大单。该驾驶员监测技术为行业首创，麦格纳创新地将摄像头、电子设备与车内后视镜技术进行一体化整合，将于2024年投入市场。



麦格纳驾乘监测系统

该系统通过将麦格纳的高分辨率摄像头、红外发射器与电子控制单元完全集成到麦格纳生产的车内后视镜之中，从而使得封装更为简便。该系统的一个独特之处在于，摄像头隐藏在后视镜玻璃之后，与目前市场上现有的解决方案相比，在封装与造型方面均有改善。系统采用先进的软件监测驾驶员的头部、眼睛与身体的动作，有助于监测驾驶员是否存在分心行为、瞌睡状态和疲劳状态。此外，该系统还具备车内监测功能，不仅可以监测驾驶员，还可以监测车内其他乘员的行为与状态。

“分心驾驶仍然是引发全球交通事故的主要原因之一，许多市场因此将驾驶员监测作为一项标准的安全性技术。”麦格纳电子、机电智能、镜像与照明系统事业部总裁约翰·奥哈拉（John O’Hara）表示，“麦格纳在摄像头与后视镜技术方面的领先优势与专业性得到广泛认可，我们具有得天独厚的优势能够开发出一个创新的系统解决方案。这一系统解决方案满足了未来欧盟新车安全评鉴协会与欧盟一般安全法规的要求，而且优化了车内空间、造型，降低了成本。”

该系统的一个独特之处在于，其前挡风玻璃靠上的中央位置无遮挡，让驾驶员、前排乘客、第二排乘客与第三排乘客均有良好的视野。这使得驾驶员与乘员的行为与状态可通过一个摄像头进行监控，该摄像头通过独特的设计封装在后视镜单元中。

“麦格纳的驾驶员监测系统创造了与其他ADAS车辆技术相整合的无限可能，而且融合了全新的出行理念，比如共享出行认证。麦格纳具备完整的系统专业知识，能够充分把握市场机遇，进一步改善所有道路共享者的安全性、舒适性与便利性。”

麦格纳国际简介

麦格纳在汽车领域是全球最大的供应商之一，更是一家出行科技公司。我们拥有154000名开拓创新的员工，分布在全球各地。得益于合理的运营架构，我们如初创公司一样锐意进取。60余年的技术积淀和成长，让我们在汽车的各个领域推陈出新，设计、开发和打造全方位的产品系统，在这个快速迭代的行业里不断驱动出行科技的发展。我们的分支遍布全球，在28个国家设有347家制造工厂和90个产品开发、工程和销售中心。

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麦格纳业内首创的驾乘监测系统首个量产大单落地 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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