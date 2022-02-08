[旅游｜共享冬奥 陕西以“冰雪热”升温文旅供给_TOM旅游] 陕西照金国际滑雪场 随着北京2022年冬奥会的正式开启， 冰雪运动热情 被彻底点燃。2月5日，陕西照金国际滑雪场在严格落实疫情防控各项措施的前提下，迎来了入冬以来最大客流量，单日入场游客突破5000人。与此同时，位于西安城区的西北地区首家室内滑雪场近日首揭神秘面纱便上热搜……在陕西各界的协力推动中，冰天雪地添魅力，文旅供给点豪情，陕西的“冰雪热”持续升温，并且在广大群众的参与体验中，“冰雪之乐”正在转化为助力地区发展和 乡村振兴 的“冰雪财富”。 冬奥催生冰雪“秦”缘 2月4日，照金国际滑雪场全新开放了一条 标准高级道 ，全新高级道长1055米，宽40米，最大坡度29°。游客乘坐缆车到达雪道的顶端，不仅可以体验到速度与激情，还可以观赏到照金壮美如画的丹霞地貌。来自西安的游客陈蹊说：“全家都十分喜欢滑雪，每年都会带着亲朋好友一起来照金体验冰雪运动，得知滑雪场今年再次升级后，一行10人专程到照金滑雪场打卡。” “摔倒了还要爬起来，我要在学习的道路上走得更远，变得更优秀。”在宝鸡太白鳌山滑雪场滑雪的小朋友魏鸣宣说。春节期间，在宝鸡…