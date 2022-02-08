[旅游｜江西：千余项文旅活动欢度新春_TOM旅游] 为了喜迎新春佳节和冬奥盛世，2022年春节期间，江西省文化和旅游厅开展2022“迎冬奥•温暖过年嘉游赣”全省 旅游宣传 推广系列活动，启动“视频直播家乡年 我的江西年”活动，推出“华彩南昌乐活新年”“魅力九江吉祥新年”“品味china瓷韵新年”“‘五美’萍乡 祈福新年”“虎跃新程寻年味 爱在新余过大年”“龙虎天下绝 道都鹰潭年”“来赣州过客家年”“趣游宜春 乐享新年”“游大美上饶•享古韵民俗”“吉祥平安地 寻味庐陵年”“才乡抚州乐享新年”等 系列主题新年活动 。 同时，江西省各地安排各类文旅活动1000多项，组织开展文化进万家、非遗进景区、展览展演等各类群众性文化惠民活动，江西省各博物馆、纪念馆、文化馆和公共图书馆等公共文化服务机构通过开展新春主题活动、民俗年俗展演、义务送春联等多种形式，记录和展示全省丰富多彩的年俗文化,为广大群众营造浓厚的江西“年味”。 深化让利于民，消费市场激发“自信心” 为进一步恢复和提振春节假期文旅企业经营信心和广大群众消费信心，促进文旅市场加速复苏繁荣，江西省各级文化和旅游部门和景区推出系列营销活动，吸引游…