[旅游｜安徽安庆春节旅游收入超5亿元_TOM旅游] 春节小长假，安徽省安庆市大街小巷张灯结彩，“年味儿”十足，春节假日文化旅游市场一片火热，共接待游客156.05万人次，实现 旅游收入 5.19亿元。假日期间安庆市旅游市场秩序良好， 无重大旅游投诉，无旅游安全责任事故。 春节期间旅游活动精彩纷呈 春节假日期间，安庆市安排了81项活动。其中，安庆市博物馆开展了“涨海推舟，千帆竞渡–南海水下文化遗产大展”云展览，让广大市民通过镜头遥望南海航线的辉煌。安庆市图书馆文化进万家，春节图片展《春光万道，虎威千山–虎文化主题展》，吸引着众多市民。 天柱山景区推出优惠活动，2月7日至15日，10元游览天柱山。假日期间望江县组织开展了“文化进万家，云上过大年”黄梅戏演出活动，线上展演大型古装黄梅戏传统剧目。太湖县五千年文博园景区春节夜游灯展和黄梅戏专场演出，吸引了大量周边游客和本地居民。各地为了群众不出省，不走远，开展特色节日活动，让群众游客喜过文化虎年。 春节期间爱心行动“不打烊” 志愿服务蔚然成风 春节期间，安庆市各大景区、宾馆酒店、文化场馆等开展文明旅游志愿者服务活动6200多人次，发布出游温馨提…