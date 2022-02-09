东莞住建局发文，5年内或新增15万套保障性租赁住房_深圳热线

2月8日，东莞市住建局发布关于公开征求对《东莞市发展保障性租赁住房实施意见（征求意见稿）》（简称“《征求意见稿》”）意见的公告，公开征求社会各界意见，意见受理截止日期为2022年2月17日。 根据《征求意见稿》，到“十四五”期末，东莞全市保障性租赁住房总量不少于10万套，力争达到15万套。 其中2021年筹集房源不少于3000套；2022年筹集房源不少于30000套；2023年筹集房源不少于30000套；2024年筹集房源不少于20000套；2025年筹集房源不少于17000套。 《征求意见稿》全文如下： 东莞市发展保障性租赁住房实施意见 （征求意见稿） 为进一步完善我市住房体系，加快构建以公租房、保障性租赁住房和共有产权住房为主体的住房保障体系，根据《国务院办公厅关于加快发展保障性租赁住房的意见》（国办发〔2021〕22号）和《广东省人民政府办公厅关于加快发展保障性租赁住房的实施意见》（粤府办〔2021〕39号）的文件精神，结合我市实际，现就我市发展保障性租赁住房制定本实施意见。 一、指导思想 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届五中、六中全会、2020年中央…