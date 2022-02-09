云南恢复跨省团队旅游勐腊县西双版纳州云南省旅游_手机网易网

云南恢复跨省团队旅游 2022-02-09 15:19:00 中新经纬 中新经纬2月9日电 云南省 文化和 旅游 厅网站9日发布《关于我省即日起恢复跨省团队旅游的通知》(下称《通知》)。 来源：云南省文化和旅游厅网站 《通知》称，鉴于目前云南省已无疫情防控中高风险地区， 自2022年2月9日起，恢复云南省旅行社及在线旅游企业经营跨省团队旅游及“机票+酒店”业务 ，有关陆地边境口岸县市按规定办理。 云南省文化和旅游厅办公室要求，该省各级文化和旅游行政部门各类文化和旅游企事业单位要充分认识当前新冠肺炎疫情防控形势的严峻性和复杂性，按照国务院联防联控机制、文化和旅游部以及省应对疫情工作领导小组指挥部关于疫情防控工作的部署和安排，在当地党委、政府的统一领导下，坚持常态化疫情防控与局部应急处置相结合，精准统筹抓好文旅行业疫情防控及发展工作。 云南省文化和旅游厅此前于1月26日下达暂停开展跨省团队旅游活动的紧急通知显示， 西双版纳州 勐腊县 应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组指挥部发布通告，自2022年1月26日起，将勐腊县勐满镇集镇片区调整为中风险地区。按照文化和旅游部办公厅《关于积极应对…