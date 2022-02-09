合肥房屋建筑“魔改”将有新规可循_中国网

2月8日，记者从合肥市城乡建设局获悉，《合肥市既有建筑改变使用功能规划建设联合审查办法（征求意见稿）》公布，开始向社会广泛征求意见。 变化：用正负面“清单”解决市场难题 根据征求意见稿，本办法所指“既有建筑”，包括全市已建成、竣工验收合格或已依法取得房屋产权的建筑。本办法通过正、负面清单的形式进行管理，对既有建筑改变使用功能进行确认。 总的原则是，鼓励激发市场活力、提升文化功能、改善民生设施、完善公共服务、进行创新创业的项目；严格控制对城市规划和周边环境安全有严重影响的项目。 “征求意见稿总结借鉴了南京、沈阳等地经验，针对性和可操作性较强，将有助于规范合肥既有建筑合理改变使用功能，解决市场审查验收难题。”相关人士指出。 利好：建筑改为养老教育设施验收将更方便 当建筑使用功能变更符合城市规划要求，对周边无严重影响，无需征求自然资源和规划主管部门意见，建设单位可直接按规定向城乡建设主管部门申请办理消防设计审查或消防验收。 比如，不涉及土地性质变化的商业、办公建筑内部的业态调整，或者相关业态功能之间的调整。包括酒店、旅馆、超市、餐饮、娱乐、影剧院、健身房、月子会所、培训机构、托育机构、美容、…