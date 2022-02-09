3亿人上冰雪！冰雪经济携手冬奥会如何破圈？ 冰雪运动旅游_手机网易网

精彩弹幕，尽在客户端  3亿人上冰雪！你是其中之一吗？自冬奥会申办成功至今，全国居民参与过冰雪运动的人数为3.46亿人，这个冰雪季，有多少人上冰上雪？冰雪经济、冰雪消费发展如何，一起来体验！ 中国旅游研究院发布的最新数据显示：全国冰雪休闲旅游人数从2016—2017冰雪季的1.7亿人次，增加到2020—2021冰雪季的2.54亿人次。综合考虑疫情防控和经济社会发展因素，2022年旅游业复苏向好的进程不会停止。预计2021—2022冰雪季，我国冰雪休闲旅游人数将达到3.05亿人次，我国冰雪休闲旅游收入有望达到3233亿元。 从地域来看，全国各省份均形成了冰雪旅游亮点、增长点和依托产品。传统的冰雪经济大区东北地区依然强势，京津冀因为北京冬奥会筹办而迅速崛起，新疆以及东北地区因为冰雪资源富集，已经形成品牌。与此同时，以西藏、青海为代表的青藏高原冰雪观光旅游带，和以川贵鄂为代表的中西部冰雪休闲旅游带也打响了知名度。 中国旅游研究院院长 戴斌：一系列的这些政策出台，在冬奥会的契机，特别是借助迎冬奥，上冰雪契机，整个冰雪经济产业的格局打开了，市场变得更厚了。 (原标题：3亿人上冰雪！冰雪经济携手…