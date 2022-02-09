[山东台儿庄古城： “旅游+科技” 熔铸智慧古城-新华网山东频道] 台儿庄古城春节文化活动期间，动能虎·白寅君在复兴广场与小朋友们互动逗趣，点燃了属于虎年的魅力。动能虎突出“高科技”，以科技化手段赋能，带来全新的体验。2022年春节，京杭大运河畔中心点上的台儿庄古城景区融汇备受年轻一代青睐的时尚潮流元素，游人沉浸在古典与科技完美融合的国潮中国年。 文化引领，科技赋能 “蒸汽朋克的粗厚质感，生动又带有标准的科幻元素，行走、跃起、俯首、摇头、摆耳，将炫酷和科技感瞬间拉满。”国内首座科幻题材的动态机械装置——动能虎在台儿庄古城首发。设计融合艺术·科幻·人文三大核心元素，科技感十足，沉浸式体验度满满，是每一个游客的第一印象。集炫酷激光、地屏、冰屏、3D全息等科技，在宏大的音乐声中，动能虎震撼出场。清晰通透、炫酷多彩的显示效果，观众沉浸在视觉体验和震撼中。 “我们年轻人就是比较喜欢这种机甲风格，把生肖属性带到里面去了。更贴近我们的审美观了，而且看起来挺酷的。中国传统文化虎的寓意有勇气，跟我们男生比较喜欢的机甲风格融合到一起，给我们带来的视觉冲击力特别强撼。”枣庄游客王大卫表示。 台儿庄古城一直坚…