[旅游｜广西：赏花、游春、逛古街，南宁虎年新春春意盎然_TOM旅游] “请各位游客戴好口罩，出示健康码、行程卡，有序入场，文明游园，新年快乐！”在广西南宁青秀山景区入口，志愿者小吴拿着小喇叭，向面前络绎不绝的游客们卖力地吆喝着。正值农历大年初一，天空中飘着毛毛细雨，但这点小雨浇不灭人们春节出游的热情。作为南宁最有名的景点之一，青秀山风景区成为了许多游客的选择。今年大年初一，青秀山景区接待游客量达1.31 万人次。 “虽然天气很冷、工作很累，但看到游客们喜悦的样子，一切都值了！”隔着厚厚的口罩，仿佛还能看到志愿者小吴脸上爽朗的笑容。为了应对新春之际游客的文化旅游需求、向游客提供更优质的服务，南宁青秀山风景区以严格实行“限量、预约、错峰”等 防疫措施 、积极组织志愿者服务队为前提，举办具有八桂特色的迎春贺岁活动，增加年味浓厚的景点，为游客们带来了一场 新春文化盛宴 。 以“多彩春天”为主题的青秀山迎春花展，展示了郁金香、百合花、杜鹃等特色年宵花，以及近百种植物，搭配二十多种时令花卉点缀布置，为广大市民游客打造百花齐放春满园的观景圣地。 春节赏玩青秀山是很多南宁人的“年俗”。游客朱女士兴致盎…