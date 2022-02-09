[旅游｜广西梧州的这个春节，年味足、冬奥热、微旅游_TOM旅游] 虎年春节与北京冬奥会相遇，广西梧州市从文化惠民、体育惠民、旅游惠民等方面保障新春文旅产品供应充足，呈现出“年味足、冬奥热、微旅游”等亮点，让市民群众过上一个欢乐祥和的新春佳节。 春节期间，梧州市文广体旅局通过“线上+线下”模式，组织举办了丰富多彩的文化活动，精彩纷呈的 文艺演出 和主题展览，丰富了人民群众的精神文化生活，给虎年新春佳节增添了浓浓的年味。 围绕“我们的节日·春节”“迎接北京冬奥会”“喜迎二十大”等主题，梧州市组织市群艺馆、三城区文化馆等单位精心创排了《 欢乐中国年 》、快板《乡村新风貌》、少儿舞蹈《虎娃闹新春》、器乐合奏《步步高》等50多个文艺节目，举办了60多场文艺惠民活动，积极营造喜庆祥和的节日氛围。 同时，以岑溪市糯垌镇绿云村和蒙山县文圩镇大明村入选2022年全国“村晚”示范展示点为契机，为基层群众在“家门口”奉献了一台精彩的“村晚”，向全国人民展示本市非遗民俗文化、乡村振兴成果、乡村美景美食、文旅特色产品等，以文化旅游赋能 乡村振兴 。 蒙山县文圩镇大明村“村晚”狮舞表演 博物馆和图书馆同样准备了丰…