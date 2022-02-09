旅游｜吃在铜仁、玩在铜仁、购在铜仁、住在铜仁、乐在铜仁_TOM旅游

近年来， 贵州省铜仁市 在充分保护中南门已有古建筑群基础上，全面恢复风貌格局，精心打造中南门历史文化旅游区，努力构建集“购物休闲、 特色餐饮 、文体演艺、健身康养、观光旅游”于一体的国家级文旅消费集聚区，真正让游客 吃在铜仁、玩在铜仁、购在铜仁、住在铜仁、乐在铜仁。 据了解，位于铜仁市中心城区的中南门古城占地3.6万多平方米，是国家重点文物保护区，也是铜仁乃至全省仅存的一片最为完整的 明清历史文化街区 ，迄今已有600多年历史。 中南门历史文化旅游区主要以茶文化、府城文化、市井文化、儒家文化、红色文化、科普文化等六大文化体验为特色，构建了梵净茶苑、府街、月亮街、中南门老街、团结广场、书院文庙、东山组团等七个功能组团，以商业为脉络、文化为引领，打造教育基地、文化高地、 旅游胜地 。 据介绍，铜仁市认真践行绿色发展理念，制定并实施《铜仁市锦江流域保护条例》，全面推行河长制，加强对锦江流域的鱼、水、岸、林等保护；启动实施全域绿化“六绿”三年攻坚行动，实现了水清、草绿、树茂、景美目标。 中南门历史文化旅游区背靠东山、面临锦江，自然生态良好、气候条件宜人，游客可登东山之巅、游锦江之上，尽享鱼翔浅…