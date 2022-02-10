一次“旅行”梦越“百年” 湖南日报全媒体记者 周倜 1909年，京张铁路建成通车，宣告中国人不能自建铁路的妄言从此破产;2019年，世界上最先进的时速350公里的智能高速铁路京张高铁闪耀世界。2022年，这对平行相望的“姊妹线”共同沐浴着冬奥之光。 搭上一列“慢火车”，感受“从前慢”的情怀;乘上一架“新高铁”，看见“向未来”的光芒。一次一个人的“旅行”，记者更觉“百年京张”这四字之厚重力量。 “没有京张铁路，后面的故事就没法讲” 2月9日7时46分，记者搭乘的K886次列车从张家口站驶出。张家口至沙城段，还保留了遥远的京张铁路原有路线的一些记忆。 慢火车一路向前，也令人梦回百年前。 “百货之所灌输，商旅之所归途”。早在遥远的明清时代，张家口就是中国北方重要的物资集散地和对欧贸易的重要陆路商埠，日日繁忙。 到了1905年，面对列强宰割，为握住连接华北和西北的交通要道，积贫积弱的清政府决定自己修建从北京到张家口的铁路。 “窃谓我国地大物博，而于一路之工，必须借重外人，引以为耻。”彼时，面对西方人妄言“中国能修京张铁路的工程师还没出生”，留美归国的詹天佑临危受命，他发出疾呼，向“不可能”正式…