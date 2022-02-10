多国提出开放边境计划，旅游、航空板块集体走高，凯撒旅游等涨停_凤凰网财经_凤凰网

旅游、酒店餐饮、航空板块10日盘中发力拉升，截至收盘，旅游板块方面，国旅联合、凯撒旅游、天目湖、曲江文旅、众信旅游等涨停，华侨城A涨幅超6%，云南旅游、黄山旅游、中国中免、九华旅游等涨幅超5%；酒店餐饮板块方面，首旅酒店涨近5%，君亭酒店、岭南控股涨约3%；航空、机场板块方面，深圳机场、白云机场涨幅超4%，上海机场、中国东航、南方航空涨幅超3%，中国国航、华夏航空等均走强。 消息面上，近日，澳大利亚、新西兰、马来西亚等国陆续提出开放边境计划，最早从本月起即可入境，无需隔离。 澳大利亚北领地旅游局9日宣布，从本月21日起，持有澳大利亚有效签证并已完成全程疫苗接种的旅客将可以前往澳大利亚北领地休闲度假，无需隔离。另外，新西兰近日宣布了重新开放国家边境的五步计划，从10月开始，对所有游客和留学生恢复正常的签证申请；马来西亚国家复苏理事会也提出建议，最早从3月1日起全面开放国家边境，入境者无须强制隔离。 据此前报道，欧盟在1月曾建议成员国对14个国家开放外部边境，美国、巴西、俄罗斯、印度等国家暂被排除在外。疫苗接种率高达 81%的丹麦已成为第一个取消所有疫情限制的欧盟国家，而摩洛哥也宣布于2月…