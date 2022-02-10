【992旅游】杂技“江湖”闹新春，沧州的冬天如此好玩！

原标题：【992 | 旅游】杂技“江湖”闹新春，沧州的冬天如此好玩！ 激情冬奥 20 22 相约河北 2022北京冬奥会，让世界关注中国，让河北与您相约！诚邀您一起——广觅人文古韵，齐品非遗风情，同赏北国风光，共襄冬奥盛举。 河北省文化和旅游厅与河北广播电视台交通广播联合策划推出全媒体节目“激情冬奥 相约河北”。 沧 州 河海相济·文武沧州 CANG ZHOU 沧州东临渤海，西望太行，南接齐鲁，北依京津，是一座气质儒雅、底蕴深厚的东方古城。素有“金丝小枣之乡”“鸭梨之乡”“武术之乡”“杂技之乡”“中国历史第一侨乡”的美誉。 沧州文化底蕴深厚，旅游资源丰富。扁鹊行医、徐福东渡、献王集书、张之洞引领洋务运动、荀慧生另起京剧篇章等故事，流传至今。吴桥杂技更是惊险奇绝，被誉为“世界杂技艺术的摇篮”。 这里流淌着世界文化遗产京杭大运河，坐落着世界上最长的不对称石拱桥一单桥，更有沧州铁狮、河间府署、南皮石金刚，它们虽历经岁月沧桑，却神采依旧、气势恢宏。 沧州市文化广电和旅游局党组书记、局长曹勇邀请大家来沧州，揽千年运河古今风华，赏吴桥杂技惊险奇绝，清风楼上话清风，铁狮脚下道传奇，在沧州遇见不一样的…