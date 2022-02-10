收评：创业板指跌1.98% 旅游、猪肉板块大涨_深圳热线

网易财经2月10日讯 早盘大小指数走势分化，沪指窄幅震荡，创业板指持续走低，盘中跌超2.5%，深成指跌近1%。锂电、光伏、风电等赛道股继续下挫。养殖股拉升走强，巨星农牧等涨停；旅游、民航机场板块走高，凯撒旅业涨停，众信旅游、白云机场、南方航空等涨幅居前。CRO板块持续下挫，药明康德跌超7%。民爆板块继续走强，保利联合7连板。此外，白酒、汽车、国产软件、医药等板块走弱，房地产、电力、环保等板块走强。午后指数再次走弱，创业板指一度跌逾3%，深成指跌逾1.4%。宁德时代一度跌破500元整数关口，日内跌超8%。旅游板块持续走强，众信旅游等多股涨停，煤炭股持续回升，冀中能源涨停。基建股反复活跃，浙江建投快速拉升封板。临近尾盘，银行、券商等权重走强，指数下探回升，沪指翻红，深成指和创业板指跌幅收窄，创业板指跌幅缩小在2%以内。整体看，市场热点散乱，两市个股跌多涨少，近2800股处于下跌状态。 截至收盘，沪指涨0.17%，报3485.91点，深成指跌0.73%，报13432.07点，创业板指跌1.98%，报2826.52点。 盘面上，养殖、机场航运、旅游等板块涨幅居前，CRO、医疗服务、光伏等板块跌…